В НАТО сообщили о прибытии 500 турецких военных в Косово в качестве подкрепления

В Североатлантическом альянсе также отметили, что его дополнительные силы приведены в повышенную готовность и будут развернуты, если потребуется

БРЮССЕЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Турецкий батальон численностью около 500 человек прибыл в Косово в качестве первого подкрепления для контингента НАТО в крае. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении альянса.

"Подкрепление для сил НАТО прибыло в Косово 5 июня, - говорится в документе. - Около 500 турецких военных из состава 65-й механизированной пехотной бригады составят основу подкрепления для альянса. Дополнительные силы НАТО приведены в повышенную готовность и будут развернуты, если потребуется".

При этом столкновения сил НАТО с косовскими сербами, в результате которых ранее пострадали более 50 сербов и около 30 военных альянса, названы в заявлении "неспровоцированным и неприемлемым насилием в отношении миротворческих сил НАТО". Турецкие силы будут дислоцированы на базе "Султан Мурат", используемой силами НАТО в Косове.

Пресс-служба НАТО цитирует заявление генсека альянса Йенса Столтенберга, который вновь призвал Белград и Приштину к сдержанности и диалогу под эгидой ЕС и заявил: "НАТО несет ответственность за поддержание стабильности в Косове, поэтому мы находимся здесь уже много лет и поэтому мы усиливаем сейчас свое присутствие в регионе".