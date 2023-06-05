Раненный израильскими военными палестинский ребенок умер в больнице

По данным агентства WAFA, трехлетний мальчик и его отец получили огнестрельные ранения 1 июня

ТАСС, 5 июня. Трехлетний палестинский мальчик умер в понедельник от огнестрельных ранений, нанесенных ему военнослужащими Армии обороны Израиля. Об этом сообщило агентство WAFA.

По его данным, ребенок и его отец получили огнестрельные ранения 1 июня. В момент столкновения с израильскими военными они находились перед своим домом в палестинской деревне к северо-западу от Рамаллы.

Сразу после ранения мальчик был госпитализирован ввиду опасности полученной им травмы головы, где находился вплоть до своей смерти.

Таким образом, отмечает агентство, с начала 2023 года от рук израильских военных погибли не менее 28 палестинских несовершеннолетних.