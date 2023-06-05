Суд вновь заключил под арест обвиняемую по делу о попытке похищения сына премьера Армении

Гаяне Акопян будет находиться под стражей в течение месяца и 15 дней

ЕРЕВАН, 5 июня. /ТАСС/. Суд общей юрисдикции Еревана принял решение повторно заключить под арест Гаяне Акопян, которая обвиняется в попытке похищения сына премьер-министра Армении Ашота Пашиняна. Заседание суда транслировали в режиме реального времени местные новостные порталы.

"Суд принял решение отменить постановление о заключении подсудимой под домашний арест и взять ее под предварительный арест на месяц и 15 дней", - сказал судья.

Сама Акопян и ее адвокаты заявили, что это решение суд принял под прямым давлением премьер-министра Никола Пашиняна.

Примечательно, что Апелляционный суд Армении в понедельник утром принял решение применить домашний арест в отношении подсудимой.

18 мая газета "Армянское время", которая принадлежит семье главы армянского кабмина, сообщила, что члены организации "Зов сыновей", куда входят родители погибших в Нагорном Карабахе солдат, попытались похитить сына премьер-министра Армении. По информации издания, злоумышленники заставили его сесть в их машину, но тот успел выпрыгнуть из нее во время остановки. В организации "Зов сыновей" на запрос ТАСС заявили, что попытки похищения не было, а произошла драка.

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело о попытке похищения.