5 июня, 14:16

Суд вновь заключил под арест обвиняемую по делу о попытке похищения сына премьера Армении

Гаяне Акопян будет находиться под стражей в течение месяца и 15 дней

ЕРЕВАН, 5 июня. /ТАСС/. Суд общей юрисдикции Еревана принял решение повторно заключить под арест Гаяне Акопян, которая обвиняется в попытке похищения сына премьер-министра Армении Ашота Пашиняна. Заседание суда транслировали в режиме реального времени местные новостные порталы.

"Суд принял решение отменить постановление о заключении подсудимой под домашний арест и взять ее под предварительный арест на месяц и 15 дней", - сказал судья.

Сама Акопян и ее адвокаты заявили, что это решение суд принял под прямым давлением премьер-министра Никола Пашиняна.

Примечательно, что Апелляционный суд Армении в понедельник утром принял решение применить домашний арест в отношении подсудимой.

18 мая газета "Армянское время", которая принадлежит семье главы армянского кабмина, сообщила, что члены организации "Зов сыновей", куда входят родители погибших в Нагорном Карабахе солдат, попытались похитить сына премьер-министра Армении. По информации издания, злоумышленники заставили его сесть в их машину, но тот успел выпрыгнуть из нее во время остановки. В организации "Зов сыновей" на запрос ТАСС заявили, что попытки похищения не было, а произошла драка.

Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело о попытке похищения. 

Теги:
АрменияПашинян, Никол Воваевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация