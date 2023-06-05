СМИ сообщили о планах США разрешить производство в Индии американских авиадвигателей

По данным телеканала NDTV, сделка будет обнародована 22 июня

НЬЮ-ДЕЛИ, 5 июня. /ТАСС/. Американская администрация намерена подписать соглашение, по которому корпорация General Electric сможет производить реактивные двигатели для индийских боевых самолетов. Об этом сообщает в понедельник телеканал NDTV со ссылкой на источники.

По их информации, ожидается, что сделка, подразумевающая совместное производство авиадвигателей, будет обнародована к тому времени, когда президент США Джо Байден, как планируется, примет в Белом Доме премьер-министра Индии Нарендру Моди 22 июня.

Ранее индийская государственная авиастроительная компания Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) заявляла, что хотела бы использовать двигатель F414 от General Electric на разрабатываемом индийском боевом самолете нового поколения и ведет переговоры об их производстве на индийской территории. При этом, как указывают источники, HAL настаивает на передаче технологий и хочет получить ноу-хау для выпуска авиационных двигателей.

Премьер Индии Моди посетит США с государственным визитом с 21 по 24 июня. В программе - встреча с президентом Байденом и другими официальными лицами.