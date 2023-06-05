Лукашенко поздравил народ Дании с Днем конституции

По словам президента Белоруссии, белорусы и датчане на фоне надуманных противоречий сохранили сотрудничество

МИНСК, 5 июня. /ТАСС/. Белорусы и датчане, вопреки надуманным противоречиям, сумели сохранить установившиеся за десятилетия связи в разных сферах. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в поздравлении народу Дании с национальным праздником - Днем конституции, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Белорусы и датчане, несмотря на все надуманные противоречия, сумели сохранить установившиеся за десятилетия связи в сферах торговли, инвестиций и культуры", - говорится в поздравлении Лукашенко.

По его словам, Белоруссия и Дания на протяжении многих лет успешно развивали взаимодействие в сферах высоких технологий, промышленности, животноводства, охраны климата, ветряной энергетики. "Мы по праву можем гордиться своими высокими социально-экономическими стандартами, которые стали отличным примером для многих стран мира, - говорится в поздравлении. - Сегодня эти достижения находятся под угрозой несправедливых санкций и нагнетания военной истерии, что не приносит обеим сторонам ничего, кроме падения уровня жизни и неуверенности в завтрашнем дне".

Глава государства уверен, что "только равноправный диалог, взаимное уважение и продолжение двустороннего сотрудничества вернут мир и спокойствие в общий регион".