Заседание Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ пройдет 8 июня в Минске

В ходе заседания планируют рассмотреть документы, касающиеся проведения региональной антитеррористической операции ОДКБ "Наемник", подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Комитет секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в рамках заседания 8 июня в Минске обсудит вызовы и угрозы в зоне ответственности объединения. Об этом сообщил ТАСС в понедельник пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"8 июня в Минске под председательством государственного секретаря Совета безопасности Республики Беларусь Александра Вольфовича состоится заседание Комитета секретарей советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. В заседании примет участие генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов", - указал он.

Как отметил Зайнетдинов, в ходе заседания планируется рассмотреть документы, касающиеся проведения региональной антитеррористической операции ОДКБ "Наемник", подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ и другие.

"Участники заседания обсудят вызовы и угрозы безопасности государств - членов ОДКБ и меры по их нейтрализации", - добавил он.