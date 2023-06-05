Парламенты Грузии и Австрии подписали соглашение о сотрудничестве в сфере демократии

Соответствующие документ подразумевает "поощрение гражданского образования среди молодежи, повышение интереса к политике и демократическим процессам, углубление знаний о демократических принципах и парламенте"

ТБИЛИСИ, 5 июня. /ТАСС/. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили и находящийся с рабочим визитом в Тбилиси его австрийский коллега Вольфганг Соботка подписали соглашение об учреждении "воркшопов демократии". Об этом сообщила пресс-служба грузинского законодательного органа.

"Воркшопы демократии", которые функционируют в парламенте Австрии с 2007 года, нацелены на поощрение гражданского образования среди молодежи, повышение интереса к политике и демократическим процессам, углубление знаний о демократических принципах и парламенте", - говорится в сообщении.

Соботка со спикерами парламентов Словакии и Чехии прибыл в Тбилиси с рабочим визитом в понедельник. Они уже провели переговоры с Папуашвили, после чего выступили с совместными заявлениями для СМИ. Как отметил Соботка, они находятся в Грузии, чтобы услышать, что можно сделать для республики на ее пути в ЕС.