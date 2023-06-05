Блинкен раскритиковал расширение поселений Израиля на оккупированных землях

По словам госсекретаря США, Вашингтон продолжает настаивать на двухгосударственном решении ближневосточной проблемы

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. США продолжают настаивать на двухгосударственном решении ближневосточной проблемы и видят в расширении поселений Израиля на оккупированных палестинских землях препятствие на пути к миру. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Расширение поселений явно представляет собой препятствие на пути к горизонту надежды, который мы видим. Кроме того, любые шаги в направлении аннексии Западного берега [реки Иордан] - де-факто или де-юре, нарушение исторического статус-кво святынь, продолжающееся разрушение домов [палестинцев] и выселение семей, проживавших в этих домах на протяжении поколений, вредят перспективам [мирного сосуществования] двух государств", - сказал глава американского внешнеполитического ведомства. Он выступил в Вашингтоне на заседании Американо-израильского комитета по общественным отношениям - одной из ключевых организаций еврейского лобби США.

"Как заявил президент [США Джо Байден] в ходе своего визита в Израиль и на Западный берег [реки Иордан] прошлым летом, двухгосударственное решение, опирающееся на границы 1967 года и согласованные обеими сторонами обмены [территорией], остается лучшим способом достичь нашей цели, которая заключается в том, чтобы израильтяне и палестинцы жили бок о бок в мире, имея равные меры безопасности, свободы, справедливости", - подчеркнул Блинкен.

В связи с этим он признал, что урегулирование палестино-израильского конфликта потребует возобновления прямых переговоров сторон. "В конечном счете, [мирное сосуществование] двух государств может быть обеспечено только за счет прямых переговоров между сторонами", - отметил дипломат.