СМИ: папского посланника в Киеве будут информировать о "формуле мира Зеленского"

По данным ANSA, от Святого престола на Украине ожидают помощи в возвращении украинских детей, якобы незаконно, как утверждает Киев, вывезенных в Россию

РИМ, 5 июня. /ТАСС/. Визит в Киев посланника Папы Римского - главы Конференции итальянских епископов кардинала Маттео Дзуппи, - который начинается в понедельник, станет возможностью "проинформировать [Святой престол] о формуле мира из 10 пунктов" президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет агентство ANSA со ссылкой на представителей МИД Украины.

"Это позволит Ватикану получить больше информации о формуле мирного урегулирования из 10 пунктов Зеленского", - приводит оно слова своего собеседника. Источник ANSA также подчеркивает, что от Святого престола на Украине ожидают помощи в возвращении украинских детей, якобы незаконно, как утверждает Киев, вывезенных в РФ.

Зеленский был у Папы Римского Франциска на аудиенции 13 мая и, как сообщалось, представлял свой план мирного урегулирования. Позже в телеинтервью украинский лидер заявлял, что Киев нуждается не в посредниках, а "справедливом мире" на основе предложенного им плана.

Выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати, Зеленский заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них значатся обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех" и восстановление территориальной целостности Украины. Президент вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Он добавил, что Украина хочет добиться создания международного механизма для возмещения ей убытков от боевых действий за счет российских активов.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не отказывается от переговоров, но диалог по ситуации вокруг Украины может состояться только при учете законных российских интересов и озабоченностей.