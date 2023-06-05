Эксперт заявил о неизбежности вступления Швеции в НАТО

По мнению замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрия Суслова, Анкара может дать разрешение Стокгольму на саммите альянса, который состоится 11-12 июля

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Запад торгуется с Турцией по условиям вступления Швеции в НАТО, Анкара может дать зеленый свет Стокгольму на саммите альянса в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС в понедельник заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

Собеседник агентства отметил, что отсутствие заявлений со стороны Турции о достижении договоренностей по вступлению Швеции в НАТО говорит от том, что "окончательная сделка еще не оформлена, ведется торг". Также он подчеркнул, что выражение турецкими властями готовности одобрить заявку Швеции в ближайшее время было бы достаточно резким изменением позиции. "Но с приближением саммита в Вильнюсе, то есть где-то в конце июня - в начале июля, мы можем заметить изменение риторики, и на самом саммите мы можем действительно услышать заявление Турции, что претензий к Швеции больше нет, что она "выполнила домашнее задание", и в этой связи у Турции больше нет оснований блокировать ее заявку", - сказал Суслов.

"В случае, если удастся договориться или уже удалось договориться о той цене за вступление Швеции в НАТО, которая бы [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана удовлетворила, то с большой вероятностью он пойдет на то, чтобы поддержать ее заявку и сделать так, чтобы Швеция стала членом НАТО на предстоящем саммите альянса в Вильнюсе", - отметил эксперт.

Какими могут быть турецкие условия

Аналитик не исключил, что Турция может поддержать вступление Швеции в альянс в обмен на поставки американских истребителей F-16, сохранение активных экономических отношений с РФ, а также предоставление со стороны Запада экономической помощи, в которой республика нуждается после землетрясения. "В общем, если сейчас Эрдоган получит F-16 и сохранит системы С-400 в Турции, то это будет достаточно хорошей сделкой за поддержку вступления Швеции в НАТО. Кроме того, Эрдоган добивается того, чтобы Запад не применял к Турции достаточно сильные вторичные санкции и позволил сохранить интенсивные экономические отношения с Россией", - сказал Суслов. Он указал, что турецкий лидер сейчас заинтересован в укреплении своего статуса и позиций республики в глазах лидеров коллективного Запада в те пять лет, что ему предстоит быть президентом. "Эрдоган очень заинтересован в получении и в наращивании экономической помощи со стороны Запада после землетрясений, помощи на восстановление Турции и на стабилизацию макроэкономической ситуации", - пояснил аналитик.

Суслов также указал на то, что, несмотря на откровенную западную поддержку оппозиционного кандидата Кемаля Кылычдароглу на президентских выборах в Турции, "Эрдоган не заинтересован в том, чтобы после своей победы на выборах как-то демонстративно рвать отношения с Западом, ухудшать отношения с Соединенными Штатами и НАТО, и однозначно вставать на сторону, условно говоря, России и Китая в противостоянии с Западом". "Эрдоган будет привержен политике баланса, политике равноприближенности, я бы сказал, к Западу и к России, не рискуя членством Турции в НАТО", - заключил он.

В воскресенье генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Стамбуле по итогам переговоров с Эрдоганом заявил, что Швеция выполнила требования Турции в рамках трехстороннего меморандума и имеет право на вступление в НАТО.