Блинкен: нормализация связей Израиля с арабскими странами не заменит мира с палестинцами

По словам госсекретаря США, у его страны есть интерес в сфере национальной безопасности в продвижении нормализации между Израилем и Саудовской Аравией

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Нормализация связей Израиля с арабскими странами не может служить заменой урегулированию между еврейским государством и палестинцами. Об этом заявил в понедельник госсекретарь США Энтони Блинкен, подтвердивший, что Вашингтон продолжает добиваться нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем.

"У Соединенных Штатов имеется подлинный интерес в сфере национальной безопасности в продвижении нормализации между Израилем и Саудовской Аравией. Мы считаем, что можем и в действительности должны играть ключевую роль в продвижении этого. Однако нет иллюзий по поводу того, что такого можно добиться быстро или легко", - сказал глава внешнеполитического ведомства. Он выступил в Вашингтоне на заседании Американо-израильского комитета по общественным отношениям (AIPAC) - одной из ключевых организаций еврейского лобби США.

"Вместе с тем усилия по интеграции и нормализации не являются заменой прогрессу между израильтянами и палестинцами, и они не должны обеспечиваться за его счет. Углубление Израилем отношений с партнерами может и должно продвигать благосостояние палестинского народа и перспективы реализации двухгосударственного решения", - подчеркнул Блинкен.

Как объявила ранее пресс-служба Госдепартамента, Блинкен нанесет 6-8 июня визит в Саудовскую Аравию. В рамках этой поездки Блинкен в том числе примет участие в заседании Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.