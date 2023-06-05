Парламент Венгрии пока не принял решение по вопросу о вступлении Швеции в НАТО

Глава МИД республики Петер Сийярто пояснил, что решение смогут принять только сами депутаты

БУДАПЕШТ, 5 июня. /ТАСС/. Решение по вопросу о ратификации парламентом Венгрии соглашения о вступлении Швеции в НАТО пока не принято, и принять его могут только сами депутаты. Об этом заявил в понедельник глава венгерского МИД Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции в Будапеште после встречи со своим иорданским коллегой Айманом ас-Сафади.

Отвечая на вопрос журналистов, когда парламент проголосует по этому вопросу, глава МИД сказал: "Если бы шведские политики в последние годы не делали заявлений, которые были несправедливы по отношению к Венгрии и венгерскому народу, то парламенту, очевидно, было бы намного легче провести это голосование". "Но поскольку они делали подобные заявления, качество венгерской демократии и ее существование в целом были поставлены под сомнение, и поэтому сейчас депутаты продолжают обдумывать, когда они будут готовы включить в повестку дня голосование по вопросу о ратификации", - отметил Сийярто, выступление которого транслировалось телеканалом М1.

Венгерский парламент, несмотря на давление из-за рубежа, не торопится с ратификацией документов о вступлении Швеции в Североатлантический альянс. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил 23 мая, что его страна пока не готова рассматривать этот вопрос, поскольку между Будапештом и Стокгольмом сохраняются серьезные разногласия. По его мнению, их следует урегулировать до присоединения Швеции к НАТО, чтобы "не привносить туда конфликты". Правительство страны, а также депутаты парламента выражали недовольство в связи с тем, что шведские политики выдвигали против Венгрии обвинения в отходе от демократии и требовали блокировки причитающихся ей средств Евросоюза.

27 марта парламент Венгрии одобрил ратификацию соглашения о вступлении Финляндии в НАТО, но отложил рассмотрение вопроса о Швеции. Венгерское правительство ранее заявляло, что поддерживает прием Швеции в альянс, однако обеспокоенность депутатов необходимо устранить. Финляндия и Швеция подали свои заявки 18 мая 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине. Среди всех стран НАТО документы о вступлении Швеции не ратифицировала также Турция, которая требует от Стокгольма более решительных мер в отношении обосновавшихся в стране курдских экстремистов.

В воскресенье Сийярто обсуждал Швецию в разговоре по телефону с новым министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Ранее в тот же день вопрос о вступлении скандинавской страны в НАТО рассматривался президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и прибывшим в Анкару генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом. По ее итогам Столтенберг заявил, что Швеция выполнила требования Турции и имеет право на вступление в НАТО. Он выразил надежду на то, что турецкий парламент одобрит шведскую заявку до саммита альянса, который состоится в Вильнюсе 11-12 июля.