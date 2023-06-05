5 июня, 15:45

СМИ: суд в Латвии отказался отпустить активистку Татьяну Андриец под залог

Арест продлили на два месяца, сообщил портал Delfi

ВИЛЬНЮС, 5 июня. /ТАСС/. Рижский суд Видземского предместья в Латвии оставил в силе решение о содержании под стражей активистки Татьяны Андриец, известной своими выступлениями против сноса советских памятников в республике. Об этом в понедельник сообщил портал Delfi.

По его информации, судебный орган отказал защите Андриец в освобождении активистки под залог и продлил ее арест на два месяца. Кроме того, в списке обвинений в адрес активистки появилась новая статья: "создание преступной организации".

6 февраля Андриец была задержана в Риге латвийской службой госбезопасности. В посольстве РФ осудили задержание активистки. 8 февраля суд постановил арестовать ее на два месяца по обвинению в "действиях против национальной безопасности Латвии" и в связях с Telegram-каналом "Антифашисты Прибалтики".

В Латвии Андриец известна как политическая активистка, выступавшая, в частности, против сноса памятников советским воинам - освободителям прибалтийской республики от немецко-фашистских захватчиков. До отъезда на учебу в Россию она входила в совет партии "Русский союз Латвии" и баллотировалась от нее на выборах в 14-й состав Сейма (парламента) республики. 

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