Испания заявила, что будет помогать Украине на пути в сообщество

Премьер-министр королевства Педро Санчес со своим шведским коллегой Ульфом Кристерссоном подчеркнули, что все государства Евросоюза продемонстрировали решимость оказывать Киеву всю помощь, в которой он нуждается

МАДРИД, 5 июня. /ТАСС/. Испания во время председательства в Совете ЕС во второй половине текущего года будет работать над тем, чтобы помочь Украине на ее пути вступления в состав сообщества. Об этом заявил в понедельник премьер-министр королевства Педро Санчес на совместной пресс-конференции в Мадриде со своим шведским коллегой Ульфом Кристерссоном.

"Испания продолжит работать, как это делала Швеция, чтобы помочь Украине на пути к Евросоюзу", - отметил глава кабмина. Оба политика подчеркнули, что все государства сообщества продемонстрировали решимость оказывать Киеву всю помощь, в которой он нуждается, передает пресс-служба кабмина королевства.

По ее информации, Санчес и Кристерссон также затронули вопрос "важности изучения уязвимых мест Евросоюза, снижения внешней зависимости [сообщества] или повышения его конкурентоспособности".

28 февраля 2022 года Украина подала заявку на вступление в ЕС. 23 июня главы государств и правительств Евросоюза приняли решение предоставить Украине и Молдавии статусы кандидатов на вступление в сообщество. Сроки начала переговоров о вступлении Украины в ЕС еще не определены. Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что власти страны рассчитывают на вступление в ЕС менее чем через два года после начала переговоров. В то же время президент Украины Владимир Зеленский признал, что некоторые мировые лидеры видят возглавляемую им страну в составе ЕС лишь через 10 лет.