Президент Египта заявил, что не пожалеет усилий для сдерживания кризиса на Украине

Абдель Фаттах ас-Сиси подтвердил позицию Каира по этому вопросу, основанную на необходимости соблюдения принципов международного права, разрешения споров мирными средствами

КАИР, 5 июня. /ТАСС/. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил в понедельник, что его страна готова приложить все усилия для сдерживания кризиса на Украине и преодоления его последствий. Как сообщил официальный представитель египетского лидера Ахмед Фахми, с такими словами он выступил на встрече в формате видеоконференции с коллегами с Африканского континента для обсуждения региональной инициативы посредничества между Россией и Украиной.

"Президент подтвердил, что Египет занял взвешенную позицию с начала кризиса, основанную на необходимости соблюдения принципов международного права, разрешения споров мирными средствами <...> для того, чтобы найти решение, учитывающее интересы всех сторон. И пояснил, что Египет приложит все усилия для содействия сдерживанию этого кризиса и преодолению его политических, гуманитарных и экономических последствий", - говорится в заявлении пресс-секретаря, опубликованном на официальной странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). По данным канцелярии, президент "выразил стремление Египта к тому, чтобы африканская инициатива способствовала урегулированию российско-украинского кризиса".

В ходе консультаций африканские лидеры обсудили детали африканской инициативы посредничества в конфликте в свете того, что Африка сталкивается с его негативными последствиями, которые касаются продовольственной, энергетической и международной финансовой безопасности, сообщила канцелярия.

Во встрече приняли участие председатель Африканского союза, которым сейчас является президент Коморских Островов Азали Ассумани, президент ЮАР Сирил Рамапоса, президент Сенегала Маки Саль, президенты Замбии и Уганды Хакаинде Хичилема и Йовери Кагута Мусевини.

В прошлом месяце Рамапоса заявил, что страны Африки подготовили предложения по урегулированию конфликта на Украине. Основные положения африканской инициативы пока официально не разглашались. Однако, по данным из Претории, предложение предполагает немедленное прекращение огня и превращение ООН в основную площадку по урегулированию кризиса.