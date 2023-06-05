Жапаров выступил за активизацию сотрудничества Киргизии с ОБСЕ в сфере безопасности границ

Генсек ОБСЕ Хельга Мария Шмид в свою очередь подчеркнула, что Киргизия является "очень важным партнером и страной - участницей" организации

БИШКЕК, 5 июня. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров считает необходимым активизировать взаимодействие республики с ОБСЕ в вопросах обеспечения безопасности границ страны и реформы ее правоохранительных структур. Об этом киргизский лидер заявил в Бишкеке во время встречи с генеральным секретарем ОБСЕ Хельгой Марией Шмид.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 5 июня, принял генерального секретаря ОБСЕ Хельгу Марию Шмид, которая совершает турне по странам Центральной Азии. Президент считает целесообразным усилить проектную деятельность ОБСЕ в Кыргызстане по таким направлениям, как укрепление безопасности границ, а также продолжать поддерживать реформу правоохранительных органов и укреплять их потенциал, развивать электронную коммерцию, поддерживать предпринимательство, особенно в регионах страны", - сообщила пресс-служба главы государства.

Жапаров особо отметил, что в связи с последствиями изменения климата одними из основных приоритетов экономической политики республики в настоящее время являются "продвижение зеленой экономики, внедрение экологически чистых технологий и защита окружающей среды".

"Кыргызстан рассматривает ОБСЕ в качестве важной многосторонней площадки для равноправного и взаимоуважительного диалога между государствами-участниками по вопросам безопасности и сотрудничества на основе принципа консенсуса", - приводит пресс-служба слова Жапарова.

В свою очередь генсек ОБСЕ подчеркнула, что Киргизия является "очень важным партнером и страной - участницей" организации, и подтвердила заинтересованность ОБСЕ в развитии двустороннего и регионального сотрудничества с республикой, а также с остальными странами Центральной Азии.