5 июня, 16:36
Военная операция на Украине

Шмыгаль сообщил об отправке первых групп пилотов для обучения в Великобританию

Украинский премьер поблагодарил Лондон "за непоколебимую поддержку" Киева

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Первые группы украинских пилотов уже отправлены в Британию для обучения. Об этом заявил украинский премьер Денис Шмыгаль после встречи с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли.

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"Поблагодарил за непоколебимую поддержку. За лидерство в создании "коалиции истребителей" и за готовность обучать наших пилотов. Первые группы уже отправлены в Британию", - написал он в Telegram-канале.

Ранее Клеверли встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, который рассказал ему об ожиданиях Киева от июльского саммита НАТО и попросил помощи в быстром и существенном усилении украинской системы противовоздушной обороны.

2 июня канцелярия британского премьер-министра Риши Сунака опубликовала его заявление по итогам встречи с Зеленским, где сообщалось, что Великобритания начнет обучать украинских военных летчиков управлению западной военной техникой в ближайшие недели. 

Теги:
УкраинаВеликобританияРоссияШмыгаль, Денис АнатольевичВоенная операция на Украине
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