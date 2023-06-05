Шмыгаль сообщил об отправке первых групп пилотов для обучения в Великобританию

Украинский премьер поблагодарил Лондон "за непоколебимую поддержку" Киева

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Первые группы украинских пилотов уже отправлены в Британию для обучения. Об этом заявил украинский премьер Денис Шмыгаль после встречи с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли.

"Поблагодарил за непоколебимую поддержку. За лидерство в создании "коалиции истребителей" и за готовность обучать наших пилотов. Первые группы уже отправлены в Британию", - написал он в Telegram-канале.

Ранее Клеверли встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским, который рассказал ему об ожиданиях Киева от июльского саммита НАТО и попросил помощи в быстром и существенном усилении украинской системы противовоздушной обороны.

2 июня канцелярия британского премьер-министра Риши Сунака опубликовала его заявление по итогам встречи с Зеленским, где сообщалось, что Великобритания начнет обучать украинских военных летчиков управлению западной военной техникой в ближайшие недели.