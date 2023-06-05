Источник сообщил о проведении Индонезией встречи с дипломатами РФ по мирной инициативе

Сообеседник не стал раскрывать, на каком уровне она прошла

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Индонезийская сторона провела встречу с российскими дипломатами по мирной инициативе по Украине. Об этом заявил в понедельник ТАСС источник.

"Такая встреча имела место. Подробностей пока нет", - заявил собеседник агентства. Он не стал раскрывать, на каком уровне прошла встреча.

Ранее замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявлял, что Россия рассмотрит предложения по урегулированию на Украине, в том числе от Индонезии, если они поступят.

3 июня министр обороны Индонезии Прабово Субианто предложил план мирного урегулирования конфликта на Украине, который включает, в частности, прекращение огня, создание демилитаризованной зоны и размещение миротворцев ООН. Инициатива была представлена в субботу во время его выступления на конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.