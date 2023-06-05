Председатель Американского института на Тайване прибыла на остров с шестидневным визитом

Лора Розенбергер встретится с высокопоставленными чиновниками для обмена мнениями по вопросам отношений Тайбэя и Вашингтона

ГОНКОНГ, 5 июня. /ТАСС/. Председатель Американского института на Тайване (AIT) Лора Розенбергер прибыла на остров с визитом, который продлится с 5 по 10 июня. Об этом говорится в опубликованном в понедельник сообщении на сайте внешнеполитического ведомства Тайваня.

Как указывается в заявлении, в ходе поездки Розенбергер встретится с высокопоставленными чиновниками для обмена мнениями по вопросам отношений Тайваня и США.

По данным Центрального информационного агентства острова, в ходе поездки она также планирует встретиться с кандидатами на выборы главы администрации Тайваня, которые запланированы на январь 2024 года. Агентство отмечает, что Розенбергер "подтвердила позицию Вашингтона о том, что "США поддерживают Тайвань и рассчитывают на сотрудничество с любым лидером, которого выберут тайваньские избиратели". "США не будут принимать чью-либо сторону, и мы выступаем против внешнего вмешательства или оказания влияния на выборы на Тайване", - приводит агентство ее слова.

Как указывается в сообщении внешнеполитического ведомства острова, в предыдущий раз Розенбергер посетила Тайвань в апреле - это был ее первый визит на остров после вступления в должность председателя института в марте этого года. Штаб-квартира организации располагается в Виргинии. При этом самый крупный офис AIT расположен в Тайбэе и де-факто выполняет функции посольства США.

Выборы главы администрации острова назначены на январь 2024 года. С 2016 года этот пост занимает представительница Демократической прогрессивной партии Цай Инвэнь, которая была переизбрана на второй, последний четырехлетний срок в 2020 году.