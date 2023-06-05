Социал-демократы Австрии из-за ошибки Excel выбрали в председатели проигравшего кандидата

До пересмотра результатов голосования глава федеральной земли Бургенланд Ханс Петер Доскоциль успел дать несколько интервью, в которых изложил свое видение будущего партии

ВЕНА, 5 июня. /ТАСС/. Находящаяся в оппозиции Социал-демократическая партии Австрии (СДПА) из-за ошибки в программе Excel выбрала в председатели кандидата, набравшего меньшее количество голосов. Об этом сообщила в понедельник избирательная комиссия партии.

За пост председателя на выборах, прошедших на выходных, боролись глава федеральной земли Бургенланд Ханс Петер Доскоциль и бургомистр города Трайскирхен Андреас Баблер. Изначально победителем был объявлен Доскоциль, однако в понедельник стало известно о технической ошибке, из-за которой результаты пришлось пересмотреть. Сбой произошел при переносе данных в таблицу Excel.

После этого объявления теперь уже бывший победитель признал свое поражение. При этом после ошибочной победы Доскоциль уже дал несколько интервью, в которых изложил свое видение будущего партии, включая планы на парламентские выборы, которые должны пройти осенью 2024 года.

Вскоре после пересмотра результатов голосования австрийское сатирическое издание Die Tagespresse объявило о закрытии, заявив, что "его работа закончена".

СДПА имеет 40 мест в нижней палате парламента страны, что делает ее второй по величине после правящей консервативной Австрийской народной партии (71 место).