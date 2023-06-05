Суд вновь не продлил расследование дела экс-главы "Нафтогаза Украины"

Андрея Коболева обвиняют в неправомерном начислении себе многомилионной премии

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Украинский Высший антикоррупцияонный суд (ВАКС) вновь отказался продлить сроки расследования по делу экс-главы компании "Нафтогаз Украина" Андрея Коболева, обвиняемого в неправомерном начислении себе многомиллионной премии, и постановил направить дело в суд. Об этом сообщил адвокат Алексей Носов.

"Уже в третий раз судом отказано стороне обвинения в продлении сроков по делу Андрея Коболева", - написал Носов в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Адвокат заявил, что представил суду несколько документов, в том числе письмо, в котором детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) указывает, что у НАБУ достаточно материалов для завершения расследования в отношении Коболева и направления обвинительного акта в суд. По мнению защитника экс-главы "Нафтогаза", эти документы опровергают позицию НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), которые пытались добиться в суде продления сроков следственных действий. Адвокат при этом не исключил, что сторона обвинения вновь предпримет попытку продлить сроки следствия в отношении Коболева.

Ранее ВАКС дважды отказывал продлить сроки расследования по делу Коболева, в последний раз - 14 апреля. Однако 17 апреля ВАКС все же продлил эти сроки на два месяца, удовлетворив ходатайство следствия, которое обосновывало свой запрос необходимостью изучить вновь обнаруженные данные электронной переписки.

19 января Национальное антикоррупционное бюро Украины предъявило Коболеву обвинения в растрате. По мнению следователей, он неоправданно выписал себе премию в размере $10 млн за положительное для Украины решение в тяжбе с "Газпромом" пятилетней давности. 31 января ВАКС признал обвинение необоснованным, однако апелляционная палата суда 1 марта отменила это решение и даже назначила Коболеву меру пресечения в виде залога в 229 млн гривен ($6,2 млн), который тот так и не внес. Позже экс-главу "Нафтогаза" обязали носить электронный браслет.