Додон обвинил Санду в узурпации власти и попытке расколоть общество

Президент Молдавии создает репрессивные органы для борьбы с несогласными, считает бывший лидер республики

КИШИНЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду узурпировала власть и создает репрессивные органы для борьбы с несогласными вместо того, чтобы примирить общество. Об этом заявил в понедельник бывший президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала N4, комментируя инициативу главы государства создать центр борьбы с пропагандой.

"Вместо того чтобы попытаться примирить общество, Майя Санду хочет создать Национальный центр информационной защиты и борьбы с пропагандой "Патриот", чтобы закрыть рот всем, кто ее критикует", - сказал Додон, отметив, что "создание репрессивных органов не входит в полномочия главы государства".

"Это узурпация власти, чему впоследствии обязательно будет дана оценка" - заметил Додон.

Поиск врага

В конце мая Санду заявила, что власти создают центр информационного противодействия, который будет подчинен главе государства и займется защитой граждан от информационных манипуляций и борьбой с дезинформацией на национальном уровне. Она уточнила, что работа нового ведомства будет направлена против России, которую власти обвинили в информационных атаках, а также против "изменников родины", блокирующих взятый властями курс на евроинтеграцию. Ранее президент заявила об опасности государственного переворота и выступила за предоставление дополнительных полномочий спецслужбам и другим правоохранительным органам. В стране были запрещены шесть оппозиционных телеканалов, арестованы десятки людей, выступающих против политики правительства, уголовные дела заведены в отношении Додона и других лидеров оппозиции.

Оппозиция обвиняет Санду и правящую партию в узурпации власти, для чего использован установленный режим чрезвычайного положения. В стране с лета прошлого года проходят акции протеста оппозиции, участники которых обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и резким падением уровня жизни.