ЕС включил в черный список девять россиян, обвинив их в нарушении прав Кара-Мурзы

Под ограничения в том числе подпал замминистра юстиции Олег Свириденко

БРЮССЕЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Евросоюз внес в черный список девять россиян, в том числе замминистра юстиции Олега Свириденко и четырех судей, обвинив их в нарушении прав человека в деле публициста Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иноагентом). Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в "Официальном журнале Евросоюза" в понедельник.

Им запрещен въезд в ЕС, а их активы в странах сообщества подлежат заморозке.

"Совет ЕС ввел запретительные меры в рамках санкционного режима за нарушения прав человека против девяти физических лиц за осуждение демократического активиста Владимира Кара-Мурзы на 25 лет тюрьмы", - говорится в заявлении. ЕС считает этот приговор "политически мотивированным и вынесенным по ложным обвинениям".

В черный список также включены заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ Денис Колесников, следователь Андрей Задачин, главный свидетель обвинения Данила Михеев и глава СИЗО №5 в Москве Дмитрий Комнов.

17 апреля Мосгорсуд приговорил общественного деятеля Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, распространении ложной информации о российской армии и руководстве нежелательной организацией.