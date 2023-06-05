5 июня, 17:11,
обновлено 5 июня, 17:45
Санкции в отношении России

ЕС включил в черный список девять россиян, обвинив их в нарушении прав Кара-Мурзы

Антон Новодережкин/ ТАСС
Владимир Кара-Мурза
© Антон Новодережкин/ ТАСС

Под ограничения в том числе подпал замминистра юстиции Олег Свириденко

БРЮССЕЛЬ, 5 июня. /ТАСС/. Евросоюз внес в черный список девять россиян, в том числе замминистра юстиции Олега Свириденко и четырех судей, обвинив их в нарушении прав человека в деле публициста Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иноагентом). Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в "Официальном журнале Евросоюза" в понедельник.

Читайте также
Что известно об уголовном деле в отношении Владимира Кара-Мурзы

Им запрещен въезд в ЕС, а их активы в странах сообщества подлежат заморозке.

"Совет ЕС ввел запретительные меры в рамках санкционного режима за нарушения прав человека против девяти физических лиц за осуждение демократического активиста Владимира Кара-Мурзы на 25 лет тюрьмы", - говорится в заявлении. ЕС считает этот приговор "политически мотивированным и вынесенным по ложным обвинениям".

В черный список также включены заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета РФ Денис Колесников, следователь Андрей Задачин, главный свидетель обвинения Данила Михеев и глава СИЗО №5 в Москве Дмитрий Комнов.

17 апреля Мосгорсуд приговорил общественного деятеля Владимира Кара-Мурзу к 25 годам колонии строгого режима по делу о госизмене, распространении ложной информации о российской армии и руководстве нежелательной организацией. 

Теги:
РоссияСанкции в отношении России
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация