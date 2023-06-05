Министр иностранных дел Италии совершит поездку в США на следующей неделе

Антонио Таяни встретится с американским госсекретарем Энтони Блинкеном и главой МВФ Кристалиной Георгиевой

РИМ, 5 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни нанесет визит в США, где проведет встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном и главой МВФ Кристалиной Георгиевой. Об этом, как информировал МИД республики, он сказал в понедельник в беседе со своим тунисским коллегой, которого заверил, что обратит внимание собеседников в Вашингтоне на необходимость поддержать Тунис, испытывающий экономический кризис.

Как уточнили корреспонденту ТАСС во внешнеполитическом ведомстве, поездка в США планируется на следующей неделе.