5 июня, 17:27

Министр иностранных дел Италии совершит поездку в США на следующей неделе

Антонио Таяни встретится с американским госсекретарем Энтони Блинкеном и главой МВФ Кристалиной Георгиевой

РИМ, 5 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни нанесет визит в США, где проведет встречи с госсекретарем Энтони Блинкеном и главой МВФ Кристалиной Георгиевой. Об этом, как информировал МИД республики, он сказал в понедельник в беседе со своим тунисским коллегой, которого заверил, что обратит внимание собеседников в Вашингтоне на необходимость поддержать Тунис, испытывающий экономический кризис.

Как уточнили корреспонденту ТАСС во внешнеполитическом ведомстве, поездка в США планируется на следующей неделе. 

Теги:
СШАИталияГеоргиева, КристалинаТаяни, АнтониоБлинкен, Энтони
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