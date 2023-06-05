Госдеп сообщил о продуктивных консультациях эмиссаров США в Китае

В ведомстве рассказали, что стороны обменялись мнениями по двусторонним отношениям, ситуации в Тайваньском проливе, каналам связи "и другим вопросам"

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк и старший директор по делам Китая и Тайваня в Совете национальной безопасности Белого дома Сара Беран провели "откровенные и продуктивные" консультации с коллегами в Пекине. Об этом говорится в опубликованном в понедельник письменном заявлении Госдепартамента.

Как уточняется в этом документе, американские эмиссары провели "встречи с должностными лицами КНР в Пекине 5 июня". "Состоялись откровенные и продуктивные обсуждения в рамках продолжающихся усилий, направленных на поддержание открытых линий связи, а также наращивание недавнего дипломатического взаимодействия высокого уровня между двумя странами", - отмечает внешнеполитическое ведомство США.

Согласно изложенной им информации, стороны обменялись мнениями по двусторонним отношениям, ситуации в Тайваньском проливе, каналам связи "и другим вопросам". Детали не приводятся. "Американские должностные лица ясно дали понять, что Соединенные Штаты будут решительно конкурировать [с Китаем] и отстаивать интересы и ценности США", - подчеркивает Госдепартамент.

По его свидетельству, американских эмиссаров приняли заместитель министра иностранных дел Китая Ма Чжаосюй и глава департамента Северной Америки и Океании МИД КНР Ян Тао. В консультациях также участвовал посол США в КНР Николас Бернс.