В крупнейшей фракции парламента Швейцарии отказались слушать выступление Зеленского

Президент Украины выступит по видеосвязи 15 июня в Федеральном собрании республики

ЖЕНЕВА, 5 июня. /ТАСС/. Большинство депутатов Федерального собрания (парламента) от правоконсервативной Швейцарской народной партии (ШНП), имеющей крупнейшую фракцию в законодательном органе, не намерены присутствовать 15 июня на выступлении по видеосвязи президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила в понедельник парламентская пресс-служба со ссылкой на заявление руководителя фракции ШНП Томаса Эши.

"Украинский президент Владимир Зеленский обратится по видеосвязи к швейцарскому парламенту 15 июня в 14:00 [по местному времени, 15:00 мск,] на полях нынешней сессии", - уточнила пресс-служба. Вслед за этим объявлением, по ее информации, руководитель парламентской группы ШНП Томас Эши подверг критике решение парламента, поскольку "он расценивает это появление [Зеленского] как способ повлиять на дебаты в парламенте о поставках оружия и боеприпасов". В изданиях медиаконцерна Tamedia Эши сообщил, что "большинство членов его группы не будут присутствовать". Фракция ШНП располагает в Федеральном собрании 63 местами из 244, являясь самой крупной политической силой, представленной в законодательном органе страны. В правительстве она имеет два министерских портфеля из семи.

О выступлении Зеленского 15 июня объявили в понедельник председатели двух палат парламента - Национального совета и Совета кантонов. Бюро этих палат согласовали эту дату. Соответствующий запрос на выступление украинского президента перед парламентариями поступил ранее из посольства Украины в Швейцарии. В пресс-службе отметили, что выступления иностранцев в парламенте Швейцарии довольно редки: с 1848 года было лишь 28 таких выступлений.

Швейцария, имеющая нейтральный статус, не поставляет оружие на Украину и запрещает реэкспорт в зоны конфликтов вооружений швейцарского производства. Правительство страны 10 марта подтвердило запрет на реэкспорт. Вместе с тем в парламенте на протяжении длительного времени идут дискуссии по этому вопросу. В частности, обсуждается предложение комиссии по политике безопасности Национального совета о разрешении реэкспорта оружия в одно из государств - участников того или иного конфликта, если Совет Безопасности ООН или Генеральная Ассамблея двумя третями голосов заявят, что другое государство, участвующее в конфликте, нарушило международное право. За снятие запрета на реэкспорт выступают в основном депутаты от левых партий.

Запрет на реэкспорт

В ноябре 2022 года швейцарское правительство не разрешило Германии реэкспорт на Украину боеприпасов к зенитным самоходным установкам Gepard. Не получила разрешения на реэкспорт оружия и Испания. В 2022 году отрицательный ответ Берна на просьбу о реэкспорте получила также Дания, намеревавшаяся поставить Киеву 20 многоцелевых колесных бронемашин швейцарского производства Piranha III.

Не входящая в НАТО и ЕС Швейцария поддерживает санкции Евросоюза против России, введенные в связи со специальной военной операцией на Украине. Российское правительство утвердило в марте прошлого года перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении России, ее компаний и граждан недружественные действия. Швейцарская Конфедерация включена в этот список.