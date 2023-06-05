Наступление ВСУ, ситуация на Белгородчине и расследование Бельгии. События вокруг Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления на южнодонецком направлении, но понесли тяжелые потери и были отброшены, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Российские военные и пограничники сорвали попытку двух групп украинских террористов проникнуть на территорию Белгородской области. Ответным огнем уничтожены две самоходки польского производства, которые обстреливали территорию РФ.

Власти Бельгии расследуют информацию о том, что бельгийское оружие, поставленное Киеву, могло использоваться для нанесения ударов по территории РФ.

ТАСС собрал основное о событиях вокруг Украины.

Ход операции

ВСУ не удалось добиться успеха при попытке крупномасштабного наступления на пяти участках фронта на южнодонецком направлении, сообщил Конашенков. По его словам, 4 июня противник задействовал 6 механизированных и 2 танковых батальона. В результате активных действий подразделений российской группировки войск "Восток" уничтожено до 300 украинских военнослужащих, 16 танков, 26 бронемашин.

На донецком направлении отряд специального назначения "Ахмат" в течение минувших суток вел активные боевые действия в центральной части Марьинки, а подразделения 1-го армейского корпуса сражались в районе Авдеевки. Потери противника на этом направлении составили до 425 военнослужащих.

На других направлениях общие потери ВСУ превысили 170 человек, уничтожено несколько единиц бронетехники и артиллерийские вооружения. В ЛНР и Харьковской области (купянское направление) пресечены действия пяти диверсионно-разведывательных групп. В районе населенного пункта Закотное (ДНР) сбит украинский самолет Су-27.

Ситуация в Белгородской области

Подразделения ВС РФ и Пограничной службы ФСБ 4 июня предотвратили попытку проникновения двух групп украинских террористов на территорию Белгородской области, проинформировал Конашенков. По его словам, террористы под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела гражданских объектов попытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине села Новая Таволжанка. Ударами авиации и огнем артиллерии ликвидировано более десяти террористов, две лодки и один бронеавтомобиль. Кроме того, уничтожены две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, которые наносили удары по российской территории.

ВСУ в понедельник продолжали обстреливать Новую Таволжанку и город Шебекино из реактивных систем залпового огня "Град" и ствольной артиллерии, сообщил глава Шебекинского округа Владимир Жданов. По его словам, за неделю в округе в результате обстрелов повреждено или уничтожено полностью 1 150 квартир в 67 многоквартирных домах и 370 частных жилых домов.

На нескольких телевизионных и радиоканалах было показано "экстренное обращение", в котором от имени президента РФ Владимира Путина говорилось об объявлении военного положения в приграничных областях России и о намерении президента подписать указ о всеобщей мобилизации. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков назвал трансляцию результатом взлома и подчеркнул, что на самом деле никакого обращения не было.

Бельгийское расследование

Министерство обороны и разведка Бельгии начали расследование информации о том, что бельгийское оружие, поставленное Украине, могло использоваться ВСУ для ударов по Белгородской области, заявил премьер-министр королевства Александер Де Кроо.

"Бельгийское оружие поставляется на Украину для использования исключительно в целях обороны. У нас есть механизмы жесткого контроля, чтобы обеспечить это", - сказал он в интервью радиостанции Radio 1. При этом глава бельгийского правительства ушел от ответа на вопрос, что будет делать Брюссель, если информация о неправомерном применении вооружений подтвердится. "Давайте не забегать вперед", - сказал Де Кроо.

Мирные планы

Россия рассмотрит предложения по урегулированию на Украине, в том числе от Индонезии, если они поступят, сообщил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Мы рассматриваем любые предложения, которые к нам поступают", - сказал он.

Дипломат дал высокую оценку мирному плану Пекина, добавив, что его реализация "во многом будет зависеть от реакции тех стран, которые непосредственно курируют Киев".

Итальянский кардинал Маттео Дзуппи, отправившийся в Киев в качестве посланника Папы Римского Франциска, должен посетить и Москву, сообщил ТАСС источник в Ватикане. По его словам, "поездка готовится", однако никаких сроков не называется.

Как пояснил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, речь не идет о миссии "с немедленной задачей посредничества", но она направлена на "улучшение климата для приближения мира".

Зерновая сделка

Представители Совместного координационного центра в Стамбуле 4 июня возобновили инспекции судов в рамках зерновой сделки, которые были приостановлены 1 июня, сообщила ТАСС глава отдела коммуникаций офиса координатора ООН по черноморской зерновой инициативе Исмини Палла.

Никакие изменения в зерновую сделку не вносились, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, комментируя высказывания о ее расширении за счет новых портов. По словам дипломата, Россия не видит перспектив для того, чтобы зерновая сделка была продлена после 17 июля, но все же продолжает консультации с представителями ООН, надеясь добиться выполнения договоренностей, касающихся российского экспорта. Очередной раунд таких консультаций должен состояться 9 июня в Женеве.

Ситуация на ЗАЭС

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской АЭС с настоящего момента будут докладывать главе агентства Рафаэлю Гросси о ситуации с соблюдением принципов безопасности станции, о любых нарушениях будет сообщаться публично. Об этом сам гендиректор агентства заявил по случаю открытия сессии Совета управляющих МАГАТЭ.

Гросси не исключил, что агентство может увеличить число находящихся на ЗАЭС экспертов при следующей ротации, не уточнив, когда именно это может произойти.

Украинское зерно

Глава Минсельхоза Польши Роберт Телус сообщил, что Европейская комиссия (ЕК) приняла решение продлить до середины сентября запрет импорта с Украины зерновых и масличных в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию. Впрочем, это решение пока "не утверждено и не опубликовано", уточнил министр.

Телус выразил сожаление, что запрет продлен только до середины сентября, и пообещал продолжить переговоры с ЕК, чтобы продлить ограничение и на более поздний срок.