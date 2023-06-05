Додон считает, что власти Молдавии отменяют День Победы, чтобы расколоть общество

Согласно законопроекту, который зарегистрировала в парламенте правящая партия, планируется перенести праздник на 8 мая и назвать его днем поминовения и примирения

КИШИНЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду и ее правящая Партия действия и солидарности ПДС) хотят отменить празднование Дня Победы, чтобы внести раскол в общество. Об этом заявил в понедельник бывший президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала N4, комментируя инициативу власти перенести праздник на 8 мая и назвать его днем поминовения и примирения.

"Зачем отменять День Победы? Чтобы понравиться американцам и европейцам? Кому мешает этот день? Его всегда праздновали. Вам что, заняться больше нечем?", - задался вопросом Додон, который вернулся в руководство оппозиционной Партии социалистов. Он считает, что власти специально "хотят столкнуть людей на баррикадах".

"Давайте решать другие вопросы: газ, электричество, цены, зарплаты, пенсии. Люди это ждут. А вы удваиваете зарплаты министров. Совесть есть? То есть у пенсионера должна быть тысяча, две, две с половиной тысячи леев (от $50 до $145), и они едва выживают, а министрам и 26 тысяч лей (около $1500) мало? Это издевательство", - сказал Додон, комментируя решение правительства удвоить зарплаты министрам.

Праздник поминовения

По законопроекту, который зарегистрировала в парламенте правящая партия, предлагается учредить 8 мая "День поминовения и примирения в память павших во Второй мировой войне". А обозначенный в законе "День Победы и поминовения героев, павших в Великой Отечественной войне", который отмечается 9 мая, отменить. Выходной день также переносится на 8 мая. Как отмечается в пояснительной записке к документу, "изменение обусловлено необходимостью отказа от идеологической интерпретации и восприятия в молдавском обществе исторических данных, связанных со Второй мировой войной".

Фракция ПДС располагает большинством в парламенте. Инициативу уже осудили партия социалистов, Партия коммунистов, Партия "Шор" и другие оппозиционные формирования, которые провели на минувшей неделе протесты против решения властей.

По разным оценкам, в рядах Красной армии воевали около 400 тыс. уроженцев Молдавии, подвиги 50 тыс. из них отмечены наградами, 20 человек стали Героями Советского Союза. Война затронула здесь почти каждую семью, поэтому, несмотря на попытки некоторых молдавских политиков пересмотреть ее итоги, ежегодно в День Победы на марш "Бессмертного полка" на улицы Кишинева выходят сотни тысяч людей. В Кишиневе шествие возглавляют Додон и бывший президент, лидер Партии коммунистов Владимир Воронин.