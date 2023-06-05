Главы МВД Таджикистана и РФ обсудили вопросы сотрудничества в сфере безопасности

Также стороны обсудили миграцию и связанные с ней проблемы

ДУШАНБЕ, 5 июня. /ТАСС/. Министр внутренних дел Таджикистана Рамазон Рахимзода и его российский коллега Владимир Колокольцев рассмотрели вопросы укрепления межведомственного сотрудничества в сферах борьбы с терроризмом, организованной преступностью, наркотрафиком. Обсуждение проходило во время заседания объединенной коллегии двух министерств в городе Гулистон Согдийской области республики, сообщает пресс-центр таджикского МВД.

"В ходе заседания совместной коллегии министерств внутренних дел Таджикистана и России были рассмотрены вопросы совместной борьбы против современных угроз, таких как терроризм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков", - говорится в сообщении. Темами встречи также были укрепление дальнейшего сотрудничества ведомств с целью задержания разыскиваемых преступников, использования профессионального опыта подразделений, занимающихся криминалистическими исследованиями, следственных структур, оперативных служб.

По данным пресс-центра, коллеги обсудили вопросы миграции и связанные с ними проблемы. Кроме того, стороны уделили особое внимание вопросам предотвращения преступлений с использованием технологий, включая хищение электронных денежных средств и финансирование экстремистских и террористических групп. Также была рассмотрена подготовка высококвалифицированных кадров в вузах МВД РФ. "В ходе обсуждения стороны согласились, что совместная борьба органов двух стран сыграет достойную роль в искоренении преступности", - указано в сообщении.

Официальная делегация МВД РФ во главе с Колокольцевым прибыла в Гулистон в понедельник. Второй день заседания совместной коллегии МВД Таджикистана и России состоится во вторник. Ожидается подписание документов о сотрудничестве.

Заседание объединенной коллегии министерств внутренних дел Таджикистана и России ежегодно проводится с 1999 года. Глава МВД Таджикистана ранее подчеркивал, что ведомства двух стран тесно сотрудничают в борьбе с преступностью, в том числе проводя работу по задержанию членов террористических группировок, систематически обмениваясь информацией и опытом. В 2022 году очередное заседание коллегии было запланировано на сентябрь, но из-за конфликта на таджикско-киргизской границе его перенесли на 2023 год.