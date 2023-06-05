Кулеба: отсутствие решений в пользу Украины на саммите в Вильнюсе станет поражением НАТО

Глава МИД Украины считает, что бухарестское решение 2008 года "сегодня оторвано от реальности на столько, на сколько это вообще возможно"

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отсутствие решений, приближающих Киев к членству в НАТО, по итогам саммита в Вильнюсе станет серьезным военно-политическим поражением этого блока.

"Бухарестское решение 2008 года принималось в абсолютно другой реальности, и, при всем уважении к нашим румынским коллегам, бухарестское решение 2008 года сегодня оторвано от реальности на столько, на сколько это вообще возможно. Нам нужно в Вильнюсе принять решение, которое подтянет НАТО к той реальности, которая существует <…>, вот о чем идет речь. Для НАТО не принять такое решение будет означать серьезное военно-политическое поражение", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи в Киеве с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли.

Кулеба рассказал, что сообщил Клеверли ожидания Украины от саммита НАТО. "Четко понимаем, с кем нужно дополнительно работать для принятия в Вильнюсе позитивных решений, четко понимаем, какие аргументы нужно использовать", - заявил украинский министр.

Он уточнил, что его работа в июне и до начала саммита будет сфокусирована на проработке решений, "которые должны приблизить Украину к членству в альянсе, укрепить форматы взаимодействия между Украиной и НАТО" и привести к предоставлению гарантий безопасности Киеву до момента вступления в организацию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский признал, что Киев не вступит в НАТО до тех пор, пока на территории страны идут боевые действия.

Стремление Украины в НАТО

Североатлантический альянс на саммите в Бухаресте в апреле 2008 года принял политическое заявление о том, что "Украина и Грузия со временем станут членами НАТО", однако отказался предоставлять обеим странам План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в конституцию Украины, закрепляющие стремление страны в НАТО с формулировкой о "необратимости евроатлантического курса".

Обеспечение к 2020 году полной совместимости ВС Украины с армиями стран НАТО закреплено в принятой в 2015 году новой военной доктрине страны. В июне 2020 года Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Зеленский уже неоднократно заявлял, что "настал момент" пригласить Украину в НАТО и ЕС. В конце сентября 2022 года он подписал заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Позже еврокомиссар по внутреннему рынку ЕС Тьерри Бретон заявил, что Киев не может вступить в НАТО в условиях военных действий на украинской территории.