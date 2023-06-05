Двух напавших на родственника жены Макрона приговорили к 12 и 15 месяцам тюрьмы

Вместе с тем "третий обвиняемый был оправдан", отмечает радиостанция France Info

ПАРИЖ, 5 июня. /ТАСС/. Суд Амьена (департамент О-де-Франс, север Франции) приговорил к году и году и трем месяцам реального лишения свободы двоих мужчин за нападение на внучатого племянника Брижит Макрон - жены французского президента Эмманюэля Макрона. Об этом сообщило в понедельник радио France Info.

Как отмечается в сообщении, основной обвиняемый в нападении на Жан-Батиста Тронье, которое произошло 15 мая, осужден на 15 месяцев реального лишения свободы и еще 15 месяцев условно. Второй нападавший получил год реального заключения и еще год условно.

Вместе с тем "третий обвиняемый был оправдан", отмечает радиостанция. Все трое мужчин были ранее судимы за насильственные преступления.

Суд смягчил требования прокуратуры, которая требовала для троих обвиняемых от 1,5 до 3,5 года реального лишения свободы.

Ранее Agence France-Presse сообщало, что по делу о нападении на 30-летнего Жан-Батиста Тронье были задержаны еще четыре человека, однако позднее они были отпущены из-под стражи.

Инцидент произошел во время акции против пенсионной реформы. Как сообщала газета Courrier picard, агрессивно настроенные граждане начали разбрасывать мусор перед витриной магазина шоколада, принадлежащего семье Тронье. Когда внучатый племянник Брижит Макрон попытался им помешать, несколько человек набросились на него с кулаками. После нападения Тронье потерял возможность работать на четыре дня.