ФРГ заявила о готовности поставлять Индии подводные лодки для снижения влияния России

Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что такие страны, как Индия и Индонезия, могли бы стать частью глобальной коалиции в качестве "надежных партнеров" для "защиты основанного на правилах порядка"

БЕРЛИН, 5 июня. /ТАСС/. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Берлин готов поставлять Индии подводные лодки с целью снижения зависимости Нью-Дели от поставок оружия из России. Об этом он сообщил в интервью медиакорпорации Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом), выдержки из которого опубликованы в понедельник.

Писториус утверждал, что такие страны, как Индонезия и Индия, могли бы стать частью глобальной коалиции в качестве "надежных партнеров" для "защиты основанного на правилах порядка". "Мы готовы поддерживать наших надежных партнеров, таких как Индонезия и Индия. И это включает, например, поставку подводных лодок", - констатировал министр. "Не в интересах Германии, чтобы Индия в долгосрочной перспективе оставалась зависимой от поставок оружия из России", - сказал Писториус.

"Это вопрос, который мы должны решить вместе с нашими партнерами, - уточнил министр. - Но, конечно, в долгосрочной перспективе мы не можем быть заинтересованы в том, чтобы Индия столь сильно зависела от России касательно [поставок] оружия и других материалов". По его словам, необходимо "найти баланс между поставкой оружия надежным партнерам, с одной стороны, и контролем и ограничением поставок оружия по всему миру, с другой".

Говоря об отношениях с Китаем, Писториус указал, что "полный разрыв экономических связей с Пекином не является целью". Он призвал Китай и США активизировать диалог с целью снижения напряженности. "Обе стороны должны стремиться вернуться за стол переговоров и поддерживать контакты, - заявил министр. - В противном случае пространство для недопонимания и риск эскалации будут только расти. Обе стороны это знают, и поэтому я почти уверен, что они вернутся за стол переговоров".