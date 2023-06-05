США не решили, чью кандидатуру поддержат на пост генсека НАТО

Мандат нынешнего генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга действует до 30 сентября 2023 года

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты еще не приняли решение о том, чью кандидатуру они поддержат на пост генерального секретаря НАТО, освобождающийся осенью 2023 года. Об этом сообщил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мне нечего сказать насчет следующего генсека НАТО. Президент [Джо Байден] не принял решение относительно того, кого поддержат Соединенные Штаты", - заявил представитель Белого дома. Он комментировал вопрос о лоббировании Лондоном кандидатуры министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на эту должность.

Мандат нынешнего генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга действует до 30 сентября 2023 года.

Кроме того, Кирби заявил, что обсуждение возможности назначения премьер-министра Дании Метте Фредериксен на пост генсека НАТО не является целью ее нынешнего визита в США. "Это не является целью визита, не является целью переговоров [с Байденом]", - заверил сотрудник СНБ. Фредериксен и Байден провели в понедельник встречу в Белом доме.