Белый дом: США не будут уточнять, перешли ли ВСУ в контрнаступление

В Вашингтоне выразили уверенность в передаче Киеву всех необходимых систем вооружений

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты не намерены уточнять, предпринимают ли Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытку контрнаступления. Тем не менее американская администрация уверена, что Вашингтон передал Киеву все требовавшиеся системы вооружений. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Не собираюсь говорить за украинские вооруженные силы. Говорить на эту тему надо им. Думаю, вы слышали, как они ранее сегодня говорили, что проводят некоторые наступательные операции. Но за пределы этого я выходить не буду", - сказал представитель Белого дома, комментируя вопросы о том, перешли ли ВСУ в контрнаступление.

"Президент [США Джо Байден] уверен, что мы сделали все возможное за последние шесть - восемь месяцев или больше, чтобы гарантировать, что у них [властей в Киеве] есть вся [военная] техника, вся подготовка, чтобы добиться успеха", - отметил сотрудник СНБ.