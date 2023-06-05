Байден не ответил на вопрос о возможности успешного контрнаступления Украины

Президент США после вопроса журналиста молча поднял руку с двумя скрещенными пальцами

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не стал в понедельник давать однозначный ответ на вопрос журналистов о том, будет ли, по его мнению, успешным контрнаступление Киева.

Как следует из сообщения пресс-пула Белого дома, Байдена в начале встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен спросили: "Сработает ли контрнаступление Украины?" В ответ Байден поднял руку с двумя скрещенными пальцами, но ничего не сказал.

Американский лидер также выступил с утверждением, что США и Дания "поддерживают украинский народ" в свете проведения Россией специальной военной операции. Байден назвал Данию "одним из величайших союзников и самых надежных друзей" США.

Ранее Белый дом сообщил, что Байден и Фредериксен обсудят, в частности, подготовку летчиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) к применению истребителей четвертого поколения, включая F-16. Ожидается, что они также будут говорить о вопросах, которые касаются укрепления "трансатлантической безопасности" и поддержки Украины.

Ранее Минобороны России сообщило, что с утра 4 июня ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на южнодонецком направлении введением в бой 23-й и 31-й механизированных бригад из состава стратегических резервов при поддержке других воинских частей и подразделений. По словам официального представителя военного ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, всего было задействовано шесть механизированных и два танковых батальона противника. Конашенков уточнил, что в результате действий Восточной группировки войск украинские военные потеряли более 250 человек, 16 танков, 3 БМП и 21 боевую бронированную машину.