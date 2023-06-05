Белый дом: США не хотят эскалации военных действий на Украине или расширения их географии

Такое развитие событий не отвечало бы ничьим интересам, считают в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 5 июня. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов не хочет обострения ситуации на Украине, расширения географии военных действий, такое развитие событий не отвечало бы ничьим интересам. Об этом заявил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Его спросили, почему Вашингтон выступает против вылазок Вооруженных сил Украины (ВСУ) на признаваемую США территорию России. "Я думаю, мы все можем согласиться независимо от того, какую позицию вы занимаете в отношении войны на Украине, что ее эскалация в то, о чем [президент России Владимир] Путин заявлял с самого начала - борьбу Запада против России, Соединенных Штатов против России или НАТО против России - не на пользу никому. Это не на пользу нашим европейским союзникам и партнерам, не на пользу российскому народу. Поэтому мы не хотим видеть эскалацию этой войны за пределы того, до чего она уже дошла, и это было нашим аргументом с самого начала", - утверждал Кирби.

Он подтвердил, что власти Соединенных Штатов не поддерживают и не поощряют атаки ВСУ на территорию России, признаваемую США. "Мы не поощряем, не поддерживаем удары или нападения [ВСУ] внутри России. Мы были предельно откровенны в этом вопросе с Украиной. Наши усилия направлены на поддержку их самообороны и защиту их территории, их суверенитета", - сказал представитель Белого дома.

"Мы помогаем им вернуть свою независимость, свою территориальную целостность, и именно на этом мы сосредоточены. <...> Они [украинские власти] знают о нашей обеспокоенности. Они предоставили нам на всех уровнях вплоть до президента [Украины Владимира] Зеленского гарантии того, что они будут уважать эти опасения", - заключил он.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения ВС РФ и Пограничной службы ФСБ 4 июня предотвратили попытку проникновения двух групп украинских террористов на территорию Белгородской области.

На прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые попытки Запада снабжать оружием ВСУ и нацеливать Киев на продолжение противостояния с Россией обречены на провал. Она констатировала, что США и их союзники по НАТО продолжают "накачивать киевский режим современными видами вооружения".