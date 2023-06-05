Суд закрыл одно из дел против Кристины Фернандес де Киршнер

В конце мая прокурор Гильермо Марихуан попросил суд прекратить преследование вице-президента Аргентины, поскольку он не смог найти доказательств, подтверждающих ее вину

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 июня. /ТАСС/. Аргентинский судья Себастьян Касанельо постановил закрыть одно из коррупционных дел в отношении вице-президента и экс-главы государства Кристины Фернандес де Киршнер. Об этом сообщила в понедельник газета La Nación.

"Без обвинения невозможен уголовный процесс", - приводит издание выдержку из постановления судьи. В конце мая прокурор Гильермо Марихуан попросил суд прекратить преследование Фернандес де Киршнер, поскольку он не смог найти доказательств, подтверждающих ее вину.

Ранее в рамках этого дела к 10 годам тюрьмы за отмывание денег был приговорен предприниматель Ласаро Баес. Марихуан заявил, что в ходе расследования были доказаны тесные контакты Фернандес де Киршнер с бизнесменом, но оснований для предъявления официальных обвинений найдено не было. Расследование касалось хищения средств, выделенных на инфраструктурные проекты.

В декабре 2022 года федеральный суд Буэнос-Айреса приговорил вице-президента к шести годам по другому делу о коррупции и наложил на нее запрет на занятие госдолжностей. Решение не вступило в силу незамедлительно, поскольку у Фернандес де Киршнер есть неприкосновенность и она может обжаловать приговор.