Додон заявил, что Европейский саммит не принес результатов для Молдавии

Деньги, потраченные на мероприятие, "следовало бы направить на решение социальных проблем", считает бывший президент страны

КИШИНЕВ, 5 июня. /ТАСС/. Бывший президент Игорь Додон считает, что организованный 1 июня в Молдавии саммит Европейского политического сообщества не принес результатов для его страны.

"Один важный вопрос: а где результаты? А результатов особо-то и нет. Получилось, что на свадьбе, которую мы сами организовали, мы оказались сторонними наблюдателями. Более того, руководству страны четко указали на место, ясно сказав, что никто Молдову в ЕС завтра-послезавтра не примет, так как там и без нас хватает проблем", - заявил в понедельник в эфире телеканала N4 бывший глава государства. Он также считает лишними затраты которые понесла переживающая тяжелейший кризис страна на мероприятие, которое прошло в винодельне "Мими" возле села Бульбоака.

"Думаю, что на саммит в Бульбоаке было потрачено очень много. Безусловно, в той сложной ситуации, в которой сегодня находится страна, эти деньги следовало бы направить на решение социальных проблем", - сказал Додон.

Ранее президент Молдавии Майя Санду проинформировала, что основные расходы на организацию саммита понесет государственный бюджет и только часть затрат покроет Совет ЕС. Однако представляя в понедельник итоги саммита, она затруднилась сообщить сумму расходов, пообещав, что это сделает МИД. По словам президента, выгоды от мероприятия намного превышают расходы, так как его проведение означает, что "Молдавия становится ближе к ЕС и сможет в будущем стать частью европейской семьи". При этом президент признала, что в ходе саммита не обсуждались сроки принятия в ЕС страны, получившей в прошлом году статус кандидата.

К саммиту правительство отремонтировало дорогу, тротуары и привело в порядок села, через которые везли на винодельню гостей, однако только до того места, где они сворачивали. Жителям сел запретили покидать свои дворы без разрешения полиции, были заблокированы центр Кишинева и район, в котором находится международный аэропорт, было закрыто небо над республикой. Дни саммита были объявлены выходными.