Премьер Дании прокомментировала визит в Киев посланника Папы Римского

По словам Метте Фредериксен, в мире заинтересованы все, при этом Запад ждет от России сигала по поводу переговоров по Украине

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Западные страны ждут сигнала от российских властей по поводу мирных переговоров о ситуации на Украине в связи с "мирной миссией" Святого престола. Об этом сообщила в понедельник журналистам премьер-министр Дании Метте Фредериксен после переговоров с президентом США Джо Байденом в Белом доме.

Ее попросили прокомментировать визит в Киев посланника Папы Римского - главы Конференции итальянских епископов кардинала Маттео Дзуппи, - который начинается в понедельник. "Я думаю, все мы весьма заинтересованы в мире", - ответила Фредериксен. "Для танго нужны двое. <...> Нам все еще нужен сигнал от России", - добавила премьер.

"Никто из нас в альянсе (НАТО) не хочет ничего делать без Украины", - сказала она.

Как ранее сообщил ТАСС ватиканский источник, поездка Дзуппи в Москву готовится. Однако никаких сроков не называется, сам кардинал отказался прокомментировать планы. При этом утром 5 июня служба печати Святого престола сообщила, что кардинал будет в Киеве 5-6 июня. Программа его встреч не объявлялась. О "мирной миссии" Святого престола сообщил в конце апреля журналистам своего пресс-пула сам Папа Франциск. Тогда он не уточнил деталей, сказав только, что пока она "не публичная". Изначально понтифик говорил, что готов и сам отправиться в Киев, но только при условии посещения Москвы. Как ранее пояснил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, речь не идет о миссии "с немедленной задачей посредничества", но она направлена на "улучшение климата для приближения мира".

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не отказывается от переговоров, но диалог по ситуации вокруг Украины может состояться только при учете законных российских интересов и озабоченностей.