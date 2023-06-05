5 июня, 20:58

Словения претендует на избрание в СБ ООН на период с 2024 по 2025 год

Премьер-министр Роберт Голоб ранее отметил, что с оптимизмом оценивает шансы страны на выборах в состав Совета Безопасности ООН

ЛЮБЛЯНА, 5 июня. /ТАСС/. Руководство МИД Республики Словения встретилось с представителями 186 стран в рамках подготовки к выборам непостоянных членов Совета Безопасности ООН на период с 2024 по 2025 год. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в понедельник на странице словенского внешнеполитического ведомства в Twitter.

"В ходе короткой предвыборной кампании <...> мы встретились с представителями 186 государств - членов организации и приняли участие в различных многосторонних мероприятий. Мы продемонстрировали, что знаем и умеем, укрепили репутацию нашей страны и приобрели множество партнеров", - сообщили представители МИД.

31 мая премьер-министр Словении Роберт Голоб сообщил, что с оптимизмом оценивает шансы страны на выборах в состав СБ ООН на период с 2024 по 2025 год, которые пройдут 6 июня. Словения, по его словам, вернулась в число ключевых стран Европы, и в настоящий момент ее позиции на континенте значительно сильнее, чем когда-либо. 

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