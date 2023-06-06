Госдеп предоставит Конгрессу доступ к внутренней переписке об уходе США из Афганистана

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Госдепартамент согласился предоставить американским законодателям из комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США доступ к секретной дипломатической корреспонденции относительно решения Вашингтона об уходе из Афганистана. Об этом говорится в заявлении, распространенном в понедельник указанным комитетом.

"Председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол (республиканец, от штата Техас) достиг договоренности с госсекретарем США Энтони Блинкеном, согласно которой все члены комитета получат надлежащую возможность ознакомиться с "телеграммой несогласных" и ответом", - говорится в документе.

Законодатели ранее потребовали от Блинкена предоставить возможность ознакомиться с телеграммой, направленной в июле 2021 года действующей вашингтонской администрации. Послание подписали более 20 сотрудников Госдепартамента, которые работали в американском посольстве в Кабуле. По сведениям СМИ, в этом письме дипломаты предупреждали о преждевременности вывода американских сил из Афганистана и об опасности перехода столицы страны под контроль радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Маккол также потребовал разрешить законодателям рассмотреть ответ Блинкена на это послание. Республиканец ранее заявлял о готовности привлечь Блинкена к ответственности за неуважение к законодательной ветви за отказ предоставить все запрошенные материалы.

В новом заявлении комитета отмечается, что Маккол в свете решения госсекретаря согласился не добиваться предъявления ему обвинений в неуважении к Конгрессу. "Это беспрецедентный шаг в проводящимся нашим комитетом расследовании ухода из Афганистана", - подчеркнул Маккол, говоря о получении законодателями доступа к документам.

В марте Маккол под угрозой судебного разбирательства обязал Госдепартамент предоставить часть секретной дипломатической корреспонденции относительно решения об уходе США из Афганистана. Он направил Блинкену соответствующую повестку. Отказ выполнить такого рода требования со стороны Конгресса считается в США проявлением неуважения к законодательной ветви власти и может преследоваться в судебном порядке.

Уход США из Афганистана

Предыдущее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом и радикальное движение "Талибан" подписали 29 февраля 2020 года в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты и их союзники по коалиции обязались вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантировали, что не станут использовать афганскую территорию для действий, представляющих угрозу безопасности американцев и их союзников.

Действующий президент США Джо Байден объявил 14 апреля 2021 года, что принял решение завершить операцию в Афганистане, ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. Эту войну США начали в октябре 2001 года. На пике операции в 2010-2013 гг. численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Вывод американских войск стартовал в мае 2021 года. Основные боевые части США и НАТО были выведены оттуда в 2014 году.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления Соединенными Штатами весной 2021 года о намерении вывести свои силы. 15 августа 2021 года президент Афганистана Ашраф Гани бежал за рубеж, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США к началу сентября 2021 года полностью оставили Афганистан, завершив свое почти 20-летнее присутствие в этой стране.