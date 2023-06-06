Роберт Кеннеди - младший признал существование биолабораторий США на Украине

Претендент на пост президента США заявил, что американские лаборатории находятся по всему миру

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /ТАСС/. Претендент на пост президента США Роберт Кеннеди - младший признал, что на Украине есть американские биолаборатории.

"Наши лаборатории находятся по всему миру, на Украине и в других местах, они разрабатывают все виды биологического оружия", - сказал он в ходе беседы с Илоном Маском, которая транслировалась в Twitter.

Кеннеди-младший также подверг критике президента Украины Владимира Зеленского. "Он комик. Я не хочу сказать, что это плохо, но это значит, что у него нет опыта в политике", - сказал он.

Претендент на пост президента США высказался за скорейшее урегулирование конфликтов США с Россией и Китаем. "Безумие вступать в конфликт со страной, у которой столько же ядерного оружия, как у нас", - добавил он.