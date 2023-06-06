Первая леди США отметила роль короля Марокко в расширении возможностей женщин и молодежи

Джилл Байден подчеркнула, что Вашингтон признателен "за многовековое партнерство и дружбу" с Рабатом

РАБАТ, 6 июня. /ТАСС/. Первая леди США Джилл Байден, которая находилась с визитом в Марокко с 3 по 5 июня, отметила роль короля Мухаммеда VI в расширении прав и возможностей женщин и молодежи в североафриканской стране.

"Под руководством Его Величества короля Мухаммеда VI Марокко продвигает реформы, направленные на расширение прав и возможностей женщин и молодежи, что отражает наши общие приоритеты", - отметила жена американского президента. Она подчеркнула, что "США признательны за многовековое партнерство и дружбу с Марокко".

Джилл Байден в ходе пребывания в Марракеше - культурной столице королевства - посетила медресе (мусульманскую религиозную школу) Бен Юсеф, расположенное в средневековом квартале, ассоциацию для женщин и детей "Ан-Нахиль" и лицей Ибн аль-Арифа.

Завершая свой визит в Марокко, она поблагодарила местные власти за "теплый прием". "Для меня большая честь посетить одну из старейших дружественных для США стран", - отметила Джилл Байден.

Первую леди США во время визита в Марокко сопровождали ее дочь Эшли Байден и сестра Бобби Джейкобс. Джилл Байден ранее посещала североафриканское королевство в 2014 году, когда ее муж занимал пост вице-президента в администрации Барака Обамы.

Марокко было первым государством, признавшим независимость США в 1777 году. В 1787 году две страны подписали Договор о мире и дружбе.