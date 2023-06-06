Le Monde: Франция намерена сократить свой воинский контингент в трех африканских странах

По данным газеты, речь идет о Кот-д'Ивуаре, Сенегале и Габоне

ПАРИЖ, 6 июня. /ТАСС/. Франция планируется в ближайшие месяцы значительно сократить численность своих военнослужащих, находящихся в трех африканских государствах. Об этом сообщила в понедельник газета Le Monde.

Как отмечает издание, планируется, что численность военнослужащих до конца года будет сокращена на "несколько сотен человек" - численность контингентов будет уменьшена на базах в Абиджане (Кот-д'Ивуар), Дакаре (Сенегал) и Либревиле (Габон). Как сообщает газета, сейчас в этих странах находится в общей сложности около 1,7 тыс. французских военнослужащих.

При этом воинский контингент в Джибути, где находится 1,5 тыс. военнослужащих, под планируемое сокращение не подпадает, информирует Le Monde.

В конце февраля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что политика "французской Африки", подразумевавшая неформальную опеку Парижа над бывшими колониями на континенте, уступает место новому сбалансированному партнерству. Это, в частности, предусматривает заметное снижение численности французского военного контингента и переходу к управлению военными базами совместно с оборонными ведомствами африканских государств.

Осенью 2022 года было объявлено о завершении операции "Бархан", в рамках которой французские войска находились в Мали с 2013 года. Как тогда отмечалось, военнослужащие будут выведены в соседний Нигер.