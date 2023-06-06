Спикер израильского Кнессета 7 июня посетит Марокко с официальным визитом

Амир Охана прибудет в североафриканское королевство по приглашению председателя Палаты представителей

РАБАТ, 6 июня. /ТАСС/. Спикер Кнессета (парламента Израиля) Амир Охана 7 июня посетит Марокко с официальным визитом. Он прибудет в североафриканское королевство по приглашению председателя Палаты представителей (нижней палаты парламенты) Марокко Рашида ат-Талби, сообщает в понедельник портал издания Maroc Hebdo.

Как ожидается, в Марокко спикер Кнессета встретится с ат-Талби, членами Палаты представителей, президентом марокканско-израильской парламентской группы дружбы. Запланировано подписание официального меморандума по развитию межпарламентского сотрудничества с целью укрепления отношений между Марокко и Израилем, отмечает Maroc Hebdo.

В Израиле предстоящее событие уже назвали историческим, так как это первое приглашение для спикера Кнессета посетить мусульманскую страну с официальным визитом.

После официальной нормализации отношений в декабре 2020 года Марокко и Израиль активно развивают двустороннее сотрудничество во многих сферах, включая политическое, экономическое, военно-техническое, научно-гуманитарное и культурное.