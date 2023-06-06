Минск и Любляна поборются за место непостоянного члена СБ ООН

Голосование состоится в Нью-Йорке в рамках 77-й сессии Генассамблеи всемирной организации

МИНСК/ООН, 6 июня. /ТАСС/. Голосование на выборах непостоянного члена Совета Безопасности (СБ) ООН на 2024-2025 годы пройдет во вторник в Нью-Йорке в рамках 77-й сессии Генассамблеи всемирной организации.

На место в СБ претендуют Белоруссия и Словения, причем выдвижение последней вызвало критику со стороны Минска и Москвы, так как Белоруссия подала заявку на пост непостоянного члена в 2007 году и в течение 16 лет - до декабря 2021 года - оставалась единственным кандидатом. Словения изначально подавала заявку на 2042-2043 годы, однако в декабре 2021 года выдвинулась на те же сроки, что и Белоруссия.

Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков в ходе дебатов кандидатов в середине мая заявил, что такое решение было принято Любляной и ее партнерами, чтобы наказать Минск за его независимую внешнюю политику.

Незадолго до выдвижения Словении пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз отмечал, что "кандидат-спойлер" будет "марионеточной кандидатурой в пику Беларуси". По его словам, этот кандидат "будет опираться на мощную поддержку западных стран в своей кампании". Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский тогда заявил, что западные страны осознали, что у Белоруссии есть высокие шансы получить место в Совете Безопасности, и решили предотвратить этот сценарий, содействуя выдвижению Любляны на те же сроки, что и Минск.

Белоруссия неоднократно обращала внимание мирового сообщества на политизированность решения Словении составить ей конкуренцию. Рыбаков пояснял, что послы некоторых европейских государств рассказывали белорусским коллегам о попытках уговорить их выдвинуть свои кандидатуры в противовес республике. Портал "Юрактив" в декабре 2021 года указывал на то, что инициатива по выдвижению Словении исходила от США.

В СБ ООН входят 5 постоянных членов (Великобритания, Китай, Российская Федерация, США и Франция) и 10 непостоянных, избирающихся на двухгодичный срок от африканской, азиатской, восточноевропейской групп стран, государств Латинской Америки и Карибских островов, стран Западной Европы и прочих государств.