Профсоюзы Франции мобилизуют более 500 тыс. человек на марши против пенсионной реформы

Манифестации и забастовки запланированы в Париже и 250 коммунах

ПАРИЖ, 6 июня. /ТАСС/. Французские профсоюзы планируют привлечь во вторник более 500 тыс. сторонников к участию в общенациональном дне действий против повышения пенсионного возраста.

Манифестации и забастовки запланированы в Париже и 250 коммунах страны. Протесты пройдут за два дня до ожидающегося в четверг в парламенте голосования по законопроекту оппозиции об отмене повышения возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет.

Массовые протесты

Это будет уже 14-й по счету день массовых протестов против правительственного закона, предполагающего повышение пенсионного возраста.

В ходе многомесячной волны демонстраций профсоюзы продемонстрировали решительное неприятие реформы. Один из координаторов общенациональной акции Жерар Ре заявил, что эта реформа наказывает в первую очередь работников с самыми низкими доходами, так как к концу карьеры они не имеют возможности продолжать трудиться по состоянию здоровья.

По словам профсоюзов, намеченные правительством меры также обрекают на еще большую бедность тех, кто уже живет в условиях крайней нужды. "Я призываю всех выйти на улицы", - заявила генеральный секретарь Всеобщей конфедерации труда Софи Бине. Она подчеркнула, что масштабы акции во вторник повлияют на дальнейшую судьбу движения.

Оценки профсоюзов

В штаб-квартирах профсоюзов ожидают, что марши по всей стране могут собрать от 400 тыс. до 700 тыс. человек. В результате забастовки на железной дороге во вторник не выйдет на линии каждый 10-й поезд. В парижском аэропорту Орли ожидают отмены в этот день около трети всех авиарейсов.

Несмотря на такие нарушения привычной жизни общества, согласно данным опроса, организованного Французским институтом общественного мнения (IFOP), проведение национального дня действий против реформы пользуется поддержкой 57% жителей страны.

Тем не менее в правящем лагере категорически отказываются пойти навстречу забастовщикам и согласиться на пересмотр реформы. Восстановление права выхода на пенсию в 62 года, по подсчетам правительственных экспертов, грозило бы казне дополнительными расходами в размере €15 млрд в условиях, когда долги государства уже сейчас являются рекордно высокими.

Съемка маршей

Префектура Парижа предупредила, что власти намерены вести съемку маршей с помощью беспилотников, чтобы контролировать ситуацию на всех маршрутах. Эксперты полиции заявляют о необходимости усилить безопасность в свете актов вандализма, которые имели место в ходе предыдущих акций.

Полицейские подразделения составляют фотороботы зачинщиков беспорядков из рядов анархистского движения Black Block. По оценкам стражей порядка, это подпольное движение насчитывает в своих рядах до 1 тыс. погромщиков, которые намеренно провоцируют беспорядки и столкновения с полицейскими.

В столице сбор манифестантов планируется в 14:00 по местному времени (15:00 мск) перед историческим Домом инвалидов. Затем колонны направятся по бульвару Монпарнас и проспекту Гобеленов к площади Италии на левом берегу Сены. В полиции ожидают, что на столичный марш могут выйти до 70 тыс. человек.

Правоохранительные органы принимают усиленные меры для обеспечения порядка в ходе манифестаций. Дежурство в столице будут нести более 4 тыс. полицейских и жандармов.

Ключевые положения реформы

Проект реформы, предусматривающий повышение во Франции возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет и отмену некоторых специальных пенсионных режимов, был представлен в январе. Инициатива сразу же вызвала манифестации и забастовки по всей стране. 14 апреля Конституционный совет Франции поддержал реформу. Он исключил из нее несколько положений, но одобрил ключевое - повышение пенсионного возраста на два года.

После этого президент Эмманюэль Макрон подписал документ. Пенсионная реформа должна вступить в силу осенью текущего года.

Акции протеста пройдут за два дня до вынесения на обсуждение в Национальном собрании (нижняя палата парламента) законопроекта группы независимых депутатов и представителей заморских территорий Франции об отмене реформы.

В правительстве страны уже выступили с резкой критикой инициативы, назвав ее неконституционной. 3 июня комиссия по социальным делам Национального собрания отклонила первую статью законопроекта, в которой содержалось требование отказаться от повышения минимального возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет для большинства категорий работников.