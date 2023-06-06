Премьер Дании заявила, что не претендует на пост генерального секретаря НАТО

Мандат нынешнего генсека Североатлантического альянса действует до 30 сентября

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила в понедельник журналистам, что не претендует на пост генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО).

После переговоров с президентом США Джо Байденом в Белом доме ее спросили о намерении стать кандидатом на пост генсека альянса. "Я и раньше говорила, что не претендую ни на какую другую должность, кроме той, которую занимаю сейчас, и это не изменилось после встречи с президентом США", - цитирует агентство Reuters говорившую на датском Фредериксен.

При этом пресс-пул Белого дома, сославшись на коллег из датских СМИ, сообщил, что премьер относится к рассмотрению своей кандидатуры на пост генсека НАТО в качестве некой благодарности, "похлопывания по плечу", но не хочет строить догадки по этому поводу. Фредериксен также сообщила журналистам, что во время своего официального визита в Вашингтон встретилась с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом. Она не рассказала о подробностях беседы. Переговоры премьера с президентом должны были занять 45 минут, но продлились около двух часов.

Мандат нынешнего генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга действует до 30 сентября 2023 года. Ранее в понедельник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что Соединенные Штаты еще не приняли решение о том, чью кандидатуру они поддержат на пост генерального секретаря НАТО. Кроме того, он заявил, что обсуждение возможности назначения Фредериксен на пост генсека НАТО не является целью ее нынешнего визита в США.

Ранее сообщалось, что на пост генсека НАТО могут претендовать глава правительства Нидерландов Марк Рютте, министр обороны Великобритании Бен Уоллес, премьер Эстонии Кая Каллас и Фредериксен.