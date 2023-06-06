Конгрессмен сообщил, что ФБР расследует дело о возможной причастности Байдена к коррупции

Речь идет о предполагаемом участии американского лидера в уголовной схеме взяточничества в период, когда он занимал пост вице-президента, отметил Джеймс Комер

ВАШИНГТОН, 6 июня. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) занимается разбирательством дела о возможной причастности американского президента Джо Байдена к коррупции. С таким заявлением выступил в понедельник на пресс-конференции председатель комитета по надзору и подотчетности Палаты представителей Конгресса США Джеймс Комер.

Он ответил на вопросы журналистов по завершении закрытого брифинга, который для него и других членов комитета провели на Капитолийском холме сотрудники ФБР. "Сегодня должностные лица ФБР подтвердили, что незасекреченные полученные ФБР данные не были опровергнуты и в настоящее время используются в продолжающемся расследовании. Источник, имя которого не раскрывается и который предоставил информацию об участии [Джо] Байдена, занимавшего в то время пост вице-президента [США], в уголовной схеме взяточничества, является информатором [американских спецслужб], пользующимся доверием, сотрудничающим с ФБР свыше 10 лет и получившим [от властей за свои услуги] суммы, измеряемые шестизначными числами", - сказал законодатель.

"Таковы факты. И никакой объем тенденциозной подачи имеющихся данных и, откровенно говоря, лжи со стороны Белого дома или демократов в Конгрессе не способен изменить эту информацию", - добавил Комер, представляющий оппозиционную Республиканскую партию США. Джо Байден - демократ.

При этом Комер подчеркнул, что ФБР вновь ответило ему отказом на запрос о предоставлении ведомственного документа, свидетельствующего о возможной причастности Байдена к коррупции. В связи с этим глава комитета подтвердил намерение привлечь к ответственности за неуважение к Конгрессу директора ФБР Кристофера Рея. "В ходе [нынешнего] брифинга ФБР вновь отказалось передать несекретные сведения комитету по надзору и подотчетности Палаты представителей. И мы теперь инициируем слушания на основании неуважения к Конгрессу в этот четверг", - сообщил законодатель. "С учетом тяжести и сложности утверждений, содержащихся в этих записях [ФБР], Конгресс должен проводить дальнейшее расследование", - убежден Комер.

Демократы не согласны

Между тем старший демократ комитета Джейми Рэскин, представил иную точку зрения. По его версии, ФБР "не нашло оснований для того, чтобы переводить [свои действия] из разряда оценочных в категорию так называемого предварительного расследования". По его словам, бюро, изучив полученную информацию, пришло к выводу, что подозрений в совершении противоправных действий со стороны Байдена нет, "и положило конец расследованию".

Тему возможной причастности Байдена к коррупции, когда он был заместителем главы администрации США (в 2009-2017 годах), попросили прокомментировать в понедельник также координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби. Он, однако, отрицательно ответил на регулярном брифинге для журналистов на вопросы, есть ли в данном случае, по его мнению, угроза национальной безопасности, и читал ли он недавний доклад Комера.

В мае республиканцы из комитета Комера заявили об обнаружении доказательств того, что члены семьи Байдена и связанные с ними лица в прошлом якобы получали миллионы долларов из-за границы через сеть компаний.

Комитет "озабочен сложной и подозрительной сетью, состоявшей более чем из 20 компаний", которые Байдены и связанные с ними лица использовали для собственного обогащения, утверждал тогда Комер. Большинство этих фирм были компаниями с ограниченной ответственностью, созданными в то время, когда Байден был вице-президентом. По словам Комера, банковская отчетность свидетельствует о том, что семья Байдена, связанные с ней лица и их компании получили более $10 млн от иностранцев и их фирм.