Наследный принц Саудовской Аравии встретился с президентом Венесуэлы

Мухаммед бен Сальман Аль Сауд и Николас Мадуро обсудили перспективы сотрудничества и некоторые вопросы, представляющие взаимный интерес

ДУБАЙ, 6 июня. /ТАСС/. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провел в Джидде переговоры с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, который находится в королевстве с официальным визитом.

Как сообщило во вторник Саудовское агентство печати, президент и наследный принц рассмотрели различные аспекты двусторонних отношений и перспективы сотрудничества, а также "обменялись мнениями по ряду вопросов, представляющих взаимный интерес". На переговорах Мадуро и Мухаммеда бен Сальмана присутствовали, в частности, главы внешнеполитических ведомств и министры энергетики двух стран.

Мадуро прибыл в Саудовскую Аравию в понедельник. До этого он находился в Анкаре, где принимал участие в церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.